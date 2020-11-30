Perumi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri, Gazimağusa’da faaliyet gösteren özel bir öğrenci yurduna; Perumi Oreoluwa Alao isimli zanlının kaldığı odaya baskın yaptı. Zanlının odasında yapılan aramada banyonun tavanındaki spot ışık altına gizlenmiş 2 gram hintkeneviri ile yine aynı yerde çay kutusunda 10 ayrı pakette toplam 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tutuklanan Pelumi Alao "Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf" suçlamaları ile dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis, duruşmada zanlıya uyuşturucu maddeleri 225 Dolar ve 180 Euro karşılığında satan bir şahsın tespit edildiğini ve arandığını açıkladı.

Spot ışıklarının altına sakladı

Meselenin olgularını mahkemeye aktaran Cüneyt Arkın, 28 Kasım 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını söyledi. Cüneyt Arkın zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçtiklerini, ikamet ettiği öğrenci yurdunun 336 numaralı odasında tespit edildiğini açıkladı. Arkın, yurt odasında yapılan aramada, ikametgâhın banyo kısmında tavandaki spot ışık altına gizlenmiş 2 gram hintkeneviri ile yine aynı yerde çay kutusunda 10 ayrı pakette toplam 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden Arkın, söz konusu uyuşturucu maddeyi 26-27 Kasım tarihleri arasında 225 Dolar ve 180 Euro karşılığında takma adı ile tespit edilen bir kişiden aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Suçla bağlantılı olarak bir kişinin arandığını söyleyen Arkın, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.