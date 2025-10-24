Piyasa değeri 8 milyon

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri ile Tarım Dairesi ekipleri iş birliğinde yapılan operasyonda, 7,5 ton tarihi geçmiş baharat ele geçirildi. Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde toptan gıda satışı yapan bir işletmede ele geçirilen baharatlara el konuldu.

Gazimağusa Belediyesi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, tarihi geçmiş baharatların torbalar halinde depolandığı ve iç piyasada çeşitli işletmelere dağıtımının yapıldığı tespit edildi. Farklı çeşitlerdeki bu baharatların toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu bildirildi.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, söz konusu baharatlara el koyarak müsadere işlemi yaptı ve işletme hakkında cezai işlem başlattı.

Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, yaptığı açıklamada, halk sağlığını korumanın belediyenin en öncelikli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Oza, “Gazimağusa Belediyesi olarak halkın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete izin vermeyiz. Kuralsızlığa ve denetimsizliğe karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

