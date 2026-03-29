İki bacağından vurdu

Suna ERDEN

Gönyeli’de dün gece meydana gelen olayda 27 yaşındaki T.A., husumetli olduğu 42 yaşındaki Erdoğan Öztürk’e kurşun yağdırdı. Aralarında yaşanan tartışma sonucu Öztürk’e 7 el ateş açıldı, biri sol bacağa, ikisi sağ bacağa isabet etti. Her iki bacağından yaralanan Öztürk hastaneye kaldırılırken, zanlı T.A. olay yerinde polisin gelmesini bekleyip teslim oldu. Gönyeli’de art arda duyulan silah sesleri bölgede paniğe yol açtı.



7 el ateş açtı

Polisten yapılan açıklamaya göre, olay saat 21.30 sıralarında Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde meydana geldi. T.A, aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan tabanca ile Erdoğan Öztürk’e 7 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Öztürk’ün her iki bacağına kurşun isabet etti. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağ bacağına 2, sol bacağına bir kurşun isabet eden Öztürk’ün ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kurşunların vücuda girip, çıktığı, sol bacakta kırık oluştuğu belirtildi.



Daha önce polise şikayet etti

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, T.A. ile Erdoğan Öztürk arasında uzun süredir devam eden bir husumet bulunduğu ve bu durumun daha önce de polise yansıdığı öğrenildi. T.A.’nın, Öztürk’ün kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle birkaç kez şikâyette bulunduğu belirtildi. Olay günü de Öztürk’ün T.A.’nın ikamet ettiği adrese giderek yeniden rahatsızlık verdiği, bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı kaydedildi. Tartışmanın büyümesi üzerine T.A.’nın, ruhsatlı olduğu öğrenilen 9 mm çapındaki tabancasıyla saldırıyı düzenledikten sonra polis ekiplerini bekleyerek teslim olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme yapılırken, meseleye ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve taraflar arasındaki husumetin nedenine yönelik araştırmaların sürdüğü ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026, 10:36