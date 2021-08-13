Polis baskın yaptı

Lefkoşa’da bulunan bir üniversitede çalışan Ahmet Gül Yerli hırsızlık, Bayram Durmuşoğlu ise çalıntı mal satın alma suçlamasıyla tutuklandı. Zanlı Yerli’nin çalıştığı üniversiteye ait 10 bin lira değerinde yeraltı kablosu ve 110 kilo saf bakır tel çaldığı, bunları Bayram Durmuşoğlu’na sattığı tespit edildi. Polis ekipleri, Yerli ile Durmuşoğlu’nu alışveriş yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri tarafından Küçük Kaymaklı bölgesinde boş arazi içerisinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis memuru, asayiş ekiplerinin zanlıların yanında bulunan konteynerin içerisini aradığını; çalıntı olduğu düşünülen 10 bin lira değerinde yeraltı kablosu, 110 kilo saf bakır tel, kablo kesmede kullanılan izbirillo makinesi ve yine kablo kesiminde kullanılan makas bulduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların olay yerinde gözaltına alınarak, Lefkoşa Adli Şube’ye götürüldüklerini ve ifadelerinin alındığını belirtti. Polis memuru, zanlı Ahmet Gül Yerli’nin kabloları çalıştığı üniversiten çaldığını ve Bayram Durmuşoğlu’na sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

