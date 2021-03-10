İki tarafın farkı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’taki göletlerde su seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre oldukça düşük seviyelerde kaldı. Diyalog’un Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki’den aldığı bilgilere göre, kuzeydeki toplam 17 gölette 6 milyon 810 bin metre küp su bulunuyor. Ortalama doluluk oranı ise yüzde 46,3 seviyesinde.

Güney Kıbrıs’taki 18 göletin dün itibarıyla doluluk oranı ise yüzde 77,6 oranındaydı. Toplam su miktarının 221 milyon 254 bin olduğunu belirten Rum yetkililer, bir önceki yılın aynı döneminde bu rakamın 285 milyon 889 bin olduğunu söylerken; bu yılki yağışların yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’ta en yüksek doluluk yüzde 80,5 ile Kouris Barajı’nda. Burada 92 milyon 578 bin metre küp su bulunuyor.

İkinci sırada ise Asprokremmos Barajı geliyor. Burada 45 milyon 189 bin metre küp su bulunuyor. Doluluk oranı ise yüzde 86,3.

Üçüncü sıradaki Evretou Barajı’nda 18 milyon 373 bin metre küp su bulunuyor. Doluluk oranı ise yüzde 76,6.

Kuzeydeki durum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki göletlerde en son Ocak ayında ölçüm yapıldığı ve doluluk oranının yüzde 46,35 olduğu belirtildi.

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Diyalog’a yaptığı açıklamada ülkemizde bulunan 17 sulama göletindeki su hacminin 6 milyon 810 bin 933 metre küp olduğunu belirtti. Çeki; 17 göletin toplam 14 milyon 695 bin metre küp kapasitesinin olduğu söylerken, Ocak 2021 ölçümlerinde göletlerde 6 milyon 810 bin 933 metre küp su bulunduğunu ifade etti.

Ülkemizde bulunan 17 göletin ikisinin ölçümünün yapılamadığını belirten Çeki, yağışların az olması nedeniyle göletlerdeki su oranında ciddi bir düşüş olduğunu en fazla doluluk oranına sahip göletin yüzde 93,8 ile Arapköy Ayanidere Göleti, yüzde 91,23 ile Gönendere Göleti olduğunu söyledi.

Çeki son ölçümlere göre en fazla su bulunan göletin 1 milyon 250 bin 588 metre küp ile Akdeniz göleti olduğunu belirtti.



Geçitköy Barajı yüzde 70 doldu

Öte yandan Diyalog Gazetesi’nin eldi ettiği bilgilere göre 6 Ekim 2020 tarihinde boru hatlarındaki arızanın giderilmesi ile Geçitköy Barajı’na kademeli olarak su verilmeye başlandı.

Buna göre, Geçitköy Barajı yüzde 70 oranında doluluğa ulaştı.