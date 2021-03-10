8 koli teslim edildi

Girne Ada Lions Kulübü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne elbise bağışında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçlı hastaların kullanımına verilmek üzere bağışlanan 8 koli elbise, Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın Aktoprak ve Kulüp Yöneticileri tarafından Barış ve Ruh Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Cenk Conkbayır’a teslim edildi.

