Hedef ithalatı önlemek

İbrahim DİRAN

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, baklagillere alım garantisi verme kararı ile birlikte çiftçileri bilgilendirme çalışmalarına başladı.

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ile Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Çamlıbel’de çitçilere yönelik bir bilgilendirme toplantısına katıldı. Değirmenci ve Karaca, nohut, fasulye, mercimek, bakla, böğürülce ve soya fasulyesi yetiştiriciliği, alım garantisi konusunda çiftçilerin sorularını cevapladı.

Reşat Değirmenci yaptığı konuşmada, ülkeye 2019’da 310 ton nohut, 460 ton fasulye, 730 ton mercimek, 76 ton bakla, 175 ton börülce ve 1,8 milyon ton soya fasulyesi küspesi ithal edildiğine dikkat çekti; “ciddi anlamda bakliyat ithal ediyoruz” dedi

Pandemi sürecinde, bakliyat ticareti yapan işletmelerin, ithalat için nohut bulmakta zorluk yaşadığını, Türkiye’nin de büyük bir nohut ithalatçısı olduğuna dikkat çeken Değirmenci, soya fasulyesinin küsbesi için yıllık 15 milyon dolar ödendiğinin de altını çizdi.

Nohut yetiştiriciliğine değinen Değirmenci, kötü bir yılda dönüm başına hasadın 300 kilo olduğunu, 2021 hasadı için özel bir şirket tarafından kilo başında 5.5 TL alım garantisi verildiğinin altını çizdi.

Değirmenci, “Arpa hasadı ile kıyas yapıldığında ortada ciddi bir gelir farkı olduğu görülüyor” dedi.

Ülkede kilo başına 5.5 TL alım garantisi verilirken, yurt dışında nohudun kilo başı fiyatının 6.5 TL olduğuna işaret eden Değirmanci, fiyatlar böyle iken Toprak Ürünleri Kurumu yanında bakliyat ithal eden firmaların nohut ürününü almaya hazır olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde bakliyat fiyatları ile ülkelerin baklagil ve tahıl ihracatına önlemler aldığına işaret eden Değirmenci, “Buğday, bakliyat ihtiyacımızı üretemezsek bizi zor günler bekler” dedi.