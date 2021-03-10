Paraları Nijerya’ya gönderdi

Suna ERDEN

Lefkoşa bölgesinde 2 ay içerisinde üç banka ve bir işyerinin kapı ve pencerelerine hasar verip içeri giren, 4 bin Euro, 8 bin 500 Sterlin ve 4 bin 600 Dolar çaldığı tespit edilen Echzona Chukwuemeka hakkındaki davada karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında karar verilirken, Nijerya’daki ailesinin durumu dikkate alındı. Kararda sanığın annesinin makineye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürdüğü ve ona muhtaç olduğu belirtildi.

Kapıları kırıp, içeri girdi

Kararda sanığın 23 Eylül 2020 tarihinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası'nın güneye bakan camını kırarak, içeri girdiği belirtildi. Sanığın 26 Eylül 2020 tarihinde ise Lefkoşa’da Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Teknocell isimli iş yerinin ana giriş kapısını kırıp, içeri girdiği kaydedildi. Yine sanığın 7 Eylül 2020 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Capital Bank isimli bankanın ana giriş kapısını açarak içeriye girdiği ve alarm ışığını sökerek hasara uğrattığı açıklandı.

Sanığın son olarak 31 Ekim tarihinde Demirhan'da faaliyet gösteren Capital Bank’ın penceresinin alüminyum parmaklıklarını demir kesme makasıyla hasara uğrattıktan sonra içeriye girip tavan kamerasını söktüğü kaydedildi.

Kamera kayıtları sayesinde Kasım ayında tutuklanan sanığın ifadesinde; ailesinin fakir olduğunu, kendisini okutacak güçleri olmadığını, çaldığı paralarla okul harcını yatırdığını, bir kısmını da Nijerya’daki makineye bağlı şekilde yaşayan annesine gönderdiğini söylediği aktarıldı.

Ailevi durumu dikkate alındı

Kararı okuyan Mahkeme Başkan Nüvit Gazi, hırsızlık suçlarının son yıllarda ülkemizde yaygınlık kazandığını dile getirerek, bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gazi, sanığın çaldığı paralardan bir kısmını Nijerya’daki makineye bağlı şekilde yaşayan annesine gönderdiğini, polise yardımcı olduğunu ifade etti. Gazi, annesinin sanığa muhtaç olduğunu göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.