Güzel bir organizasyon

Lefke Belediyesi ile Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi koordinatörlüğünde Lefke bölgesinde Covid 19 pandemisi nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ailelere gıda yardımı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Aziz Kaya başkanlığındaki Lefke Belediyesi ile Emel Yılmaz başkanlığındaki Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi üyelerinin organizasyonunda Lefke bölgesinde Covid 19 Pandemi nedeniyle yardıma muhtaç ailelere gıda yardım paketi dağıtımı yapıldı.

Gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı 350 gıda paketi cuma günü ihtiyaçlı kesimlere ulaştırıldı.

Organizasyon ve dağıtım esnasında, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi” Kurucu Başkanı Emel Yılmaz ile kurucu üyelerden UBP Lefke Meclis Üyesi Naciye Özesat, kurucu üye YDP Lefke Kadın Kolları Başkanı Ömür Basmacı da hazır bulundu.