Garajda 186 gram

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Gazimağusa’da operasyon düzenledi. İhbar üzerine Öncel Alirızaoğlu isimli zanlının evi ile iş yerinde arama yapan polis, 186 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Suçüstü yakalanan zanlı Öncel Alirızaoğlu, dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili mahkemede ifade veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, 8 Mart 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Öncel Alirızaoğlu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini aktardı. Aynı gün zanlı Alirızaoğlu’nun Gülseren bölgesindeki evinin önünde tespit edilerek alıkonulduğunu söyleyen Özdesoy, evinde arama yapıldığını söyledi.

Uyuşturucuyu iyi yere sakladı

Polis, yapılan aramada mutfakta bulunan teknenin altındaki dolap içerisinde gizlenmiş vaziyette 26 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten Özdesoy, zanlının Güvercinlik Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerinde de yapılan aramada ise araç parçaları arasına gizlenmiş vaziyette ayrı ayrı 6 adet naylon poşet içerisinde toplam 160 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde kalıntı olan hassas terazi, bulunduğunu açıkladı. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten Özdesoy, gönüllü ifade vererek, konu maddeleri 7 Mart 2021 tarihinde bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını ve suçla bağlantısı olan bir kişinin arandığını söyleyen Özdesoy, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.