Şerif Akar son yolculuğuna uğurlandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın annesi Şerif Akar (92) dün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Şerif Akar, Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Akar’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, UBP Milletvekili Zorlu Töre, aile yakınları ve dostları katıldı. Şerif Akar, 6 çocuk 13 de torun sahibiydi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 11:31