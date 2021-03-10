Öğrenci izni iptal edildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 16 Şubat 2021 tarihinde ele geçirilen 132 gram uyuşturucuyla ilgili tutuklanan Ryan Ghazal’le ilgili soruşturma tamamlandı. Uyuşturucunun yanı sıra kendisine ait kimliği başkasına verip, sahte belge çıkarılmasına yardım eden zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

İranlı zanlının öğrenci izni iptal edilirken, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’da bulunan evinde 16 Şubat’ta yapılan aramada 132 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu hatırlattı.

Polis, Ahmad’ın tutuklandığını, ifadesinde evde birlikte kaldığı iki kişinin uyuşturucudan haberi olduğunu söylediğini aktardı.

Zanlı AHmad’ın soruşturmanın ardından teminata bağlandığını kaydeden polis, iki ev arkadaşının ise arananlar listesine konduğunu belirtti. Polis, aranan iki şahıstan biri olan Ryan Ghazal’ın uyuşturucunun bulunduğu adrese gidip eşyalarını taşımak isterken yakalandığını ifade etti.

Polis, Ryan Ghazal’ın sorgusunda uyuşturucudan haberi olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

Polis memuru, yaptıkları araştırmalar sonucu henüz tespit edilemeyen bir şahsın 1 Mart 2021 tarihinde zanlıya ait kimlikle kan örneği verdiğini ve öğrenci belgesi aldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, Muhaceret Dairesi ile irtibata geçtiklerini, zanlının öğrenci iznini iptal ettiklerini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.