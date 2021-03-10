Kuzeyde 27, güneyde 420 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 27, Güney Kıbrıs’ta 420 yeni vaka saptandı. Her iki kesimde can kaybı olmazken, güneyde vaka sayılarında ciddi artış olduğu görüldü.

KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 92, tespit edilen 27 vakadan 17’nin yerel olduğu, 37 kişi taburcu edildiği belirtildi. Vakalardan 1'i havayolu ile ülkeye gelirken, 9 vaka daha önce tespit edilen temaslılar arasından saptandı.

Sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vakaların 21'i Lefkoşa, 4'ü Girne, 1'i ise Gazimağusa bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Cihangir-1 ,K.Kaymaklı-2 , Ortaköy- 1, Göçmenköy- 2,Gönyeli-1, Surlariçi-1,Haspolat-11 Değirmenlik-2

Girne: Girne Merkez- 2, Çatalköy-2

Gazimağusa: Vadili-1

Güneyde korkutan artış

Güney Kıbrıs'ta ise vaka sayısı yeniden 400'ü geçti. Son 24 saatte 34 bin 799 test yapıldı, 420 yeni vaka saptandı. Toplam vaka sayısı 37 bin 650’ye yükseldi.