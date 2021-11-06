Polis pencereden girdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartman dairesine baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, toplamda 6 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, Hüseyin Atatüre, Hasan Akmergiz ve İbrahim Turaç isimli 3 zanlıyı tutukladı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların uyuşturucu maddeyi yok etmemesi için eve pencereden ani giriş yapıldığı belirtildi.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 4 Kasım 2021 tarihinde, Hüseyin Atatüre’nin evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi.Olası uyuşturucu maddelerin yok edilmesini önlemek amacı ile açık olan pencereden eve girdiklerini ve mahkeme huzurundaki 3 zanlının oda içerisinde tespit edildiğini belirten Arkın, Hasan Akmergiz’in cebinde 2 gram yatak odasında ise 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuşucu madde tespit edildiğini ifade etti.Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.