Polis sorguluyor

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’nin siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) KKTC danışmanı olduğunu söyleyerek bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen Mehmet Algan, suç tarihinden bir buçuk yıl sonra yakalandı.

Gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Duruşmada zanlının, Sabina Gasımova’dan hakkındaki dava sürecini hızlandıracağını vadederek,

51 bin lira aldığı, ayrıca sahte evrakla evini satmasını sağladığı iddia edildi. Olayın 2019-2020 yılları arasında İskele’de meydana geldiği kaydedildi.

Vaatler veriyor, paraları kapıyor

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mehmet Algan’ın, 18 Kasım 2019 ile 23 Ekim 2020 tarihleri arasında Sabina Gasımova’ya, kendisinin CHP’nin KKTC Temsilcisi olarak tanıtıp, yüksek mertebede tanıdığı kişiler olduğunu söyleyip Mağusa Kaza Mahkemesi’nde şikâyetçi olduğu bir davanın erken neticelenmesini sağlayabileceğini söyleyerek, 51 bin 230 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı Algan’ın 2 Mart 2020 tarihinde İskele’de Edelweiss isimli sitede Sabina Gasımova’ya ait daire için onun hesabına 90 bin Sterlin para yattığını gösteren banka dekontu gösterip Gasımova’nın konu dairenin tüm haklarının Erdoğan Akdağ isimli kişinin üzerine devredilmesini sağladığını ancak böyle bir para yatırılmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Olayın 2 Mart 2021 tarihinde rapor edildiğini söyleyen polis, zanlının 5 Mart 2021 tarihinde tespit edilip tutuklandığını açıkladı.

Suç tarihinin eski olsa da detaylı bir soruşturma yürütüldüğünü kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Daha önce de tutuklanmıştı

Algan, 2017 yılı Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin vasıtasıyla iş kurmalarına ön ayak olacağı vaadiyle 2 kişiden 8 bin 500 Euro, 19 bin 600 TL, KKTC vatandaşı yapacağını söyleyerek 2 Suriyeli uyruklu şahıstan ise 33 bin Euro parayı sahtekârlıkla aldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Algan, 6 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere teminata bağlanmıştı. Mehmet Algan hakkındaki yargı süreci 3 yıl sonra; 2020 yılı Şubat ayında tamamlanmıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmalar sonucu tutuksuz yargılanan Algan suçla bağlı bulunmayarak beraat ettirilmişti.