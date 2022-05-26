Katliamı planladı

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 21’e çıkarken, saldırganın kimliği açıklandı.

ABD haber kaynakları 18 yaşındaki saldırganın Uvalde sakinlerinden Salvador Ramos olduğunu bildirdi.

19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldüren saldırganın katliam esnasında çelik yelek giydiği belirtildi.

Ramos’un alay konusu olduğu için okulu bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

Ramos'un katliamda kullandığı silahları 18. doğum gününde satın aldığı açıklandı.

Büyükannesini de vurdu

Robb İlkokulu'nda yaşları 7 ile 11 arasında değişen 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldüren 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos’la ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ramos'un okula baskın düzenlemeden önce büyükannesini de vurarak ağır yaraladığı ve okula girmeden önce güvenlik güçleriyle çatışma yaşadığı belirtildi.

Teksas Valisi Greg Abbott, saldırı sırasında çelik yelek giyen Ramos'un otomatik silah ve tüfekle okul binasına girerek etrafa kurşun yağdırdığını ifade etti.

Silahlarının fotoğraflarını paylaşmış

ABD basını, saldırıdan hemen önce sosyal medya hesabında 18. doğum günü için aldığı silahlarının görüntülerini yayınlayan gencin mesajlaştığı bir genç kıza da saldırı planı yaptığını söylediğini aktardı. Okuldan bir arkadaşı da Ramos'un saldırıdan 4 gün önce kendisine de silahlarının fotoğrafını gönderdiğini anlattı. Arkadaşı, Ramos'un ailesinin yoksul olması nedeniyle çevresinde alay konusu olduğunu ve yakın zamanda okuldan ayrıldığını belirtti.

Biden’dan silah lobisi çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyla ilgili olarak dün gece Beyaz Saray'dan ulusa seslendi. Biden, saldırıdan silah lobisini sorumlu tutarak “18 yaşında bir çocuğun silah dükkanına girip iki saldırı silahı alması tam anlamıyla yanlış bir olay. Ülke olarak şunu sormalıyız: Tanrı aşkına, ne zaman silah lobisine karşı ayağa kalkacağız” dedi.

ABD Başkanı, duygusal konuşmasında “Güzel masum çocuklar. Ve arkadaşlarının ölümünü sanki savaş alanındaymış gibi izleyen çok sayıda çocuk” ifadelerini kullandı.