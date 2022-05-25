Ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanarak kaza yapan ve yanında yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Odion Maureen Paulinus’un ölümüne neden olan 28 yaşındaki Goodluck Osakpolor Ogbebor hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıl hapis cezası öngören ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olmak’ suçundan yargılanan sanık 6 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın işlediği en ağır suçun ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olmak’ suçu olduğunu söyledi.

Soytaç, bu suçun7 yıla kadar hapis cezası veya 5 bin TL’ye kadar para cezası öngördüğüne değindi. Yargıç Soytaç, ülkemizde altyapı yetersizliği olsa da ölümlü trafik kazalarının oluş nedenlerinin başında alkol, sürat ve dikkatsizlik geldiğini ifade etti.

Soytaç, ölümlü kazalarının telafisi imkansız acılara neden olduğunu belirterek, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi. Soytaç, alkol ve uyuşturucu etkisi altında olan sanığın trafiğe çıktığını ve aracına aldığı yolcunun ölümüne neden olduğunu, bu hususların aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 6 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu

Kaza 7 Kasım 2021 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Goodluck Osakpolor Ogbebor, virajda direksiyon hakimiyetini kaydederek, yolun solundan çıkmış, önce bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklenmişti. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Odion Maureen Paulinus olay yerinde yaşamını yitirmiş, Goodluck Osakpolor Ogbebor, yolcular Micheel Uyiose ve Toyin Ogunfeyimi de yaralanmıştı. Zanlının kanında uyuşturucu ve alkol tespit edilmiş, 13 Kasım 2021 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.