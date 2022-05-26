Kahramanlara son veda

Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 5 asker için Ankara, Antalya, İzmir, Hatay ve Malatya'da tören düzenlendi. Şehitler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitler için ilk tören Hakkari'de yapıldı.

5 askerin naaşı, törenin ardından memleketlerine gönderildi. Uzman Çavuş Bican Kapılay, 25 yaşındaydı. Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Malatya'da toprağa verildi

Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli de 25 yaşındaydı.

Beş kardeşli ailenin 3'üncü çocuğu olan Celal Tekedereli'nin bekar olduğu, bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi. Tekedereli'nin cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Düğünü olacaktı

24 yaşındaki Uzman Çavuş Onur Doğan üç ay önce nişanlanmıştı. Seneye düğünü olacaktı.

Üç çocuklu ailenin en küçüğüydü.

Şehit Doğan için memleketi Kızılcahamam'ın Berçinçatak Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Berçinçatak Mezarlığı'na defnedildi.

Güler’e son veda

Teğmen Abdulkadir Güler, 28 yaşında bekârdı.

Şehit haberi Antalya'daki yakınlarına askeri yetkililerce verildi.

Güler'in cenaze namazı, ikindi vakti Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılındı. Şehit Güler'in babası Mesut Güler, annesi Berrin Güler, kız kardeşi Merve Güler ve yakınlarını cenazede protokol üyeleri ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Namazın ardından 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları eşliğinde Şehit Güler'in tabutu omuzlarda cenaze aracına kadar taşındı. Askeri bandonun da eşlik ettiği tören sonunda şehit Güler'in cenazesi, Uncalı Şehitliği'nde defnedildi.

Vatan sağ olsun

Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya 28 yaşındaydı.

Şehit Uzman Çavuş nişanlıydı. Bu yaz düğünle evlenecekti. Şehit Cankaya için Yeniköy meydanında ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin kardeşi Oğuzhan Cankaya, ‘Vatan sağ olsun’ diyerek gözyaşı döktü. Annesi Nazire Cankaya ise tören boyunca oğlunun fotoğrafını elinden bırakmadı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Cankaya’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Yeniköy mezarlığına gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022, 10:59