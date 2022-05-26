Birkan anısına düzenlendi

Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın ödül töreni ve sergisi önceki gün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı.

Açıklamaya göre, genç sanatçıların geniş katılım gösterdiği sergi açılışında Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Münevver Sakar, Ali Suyolcu ve Çağın Dostel’den oluşan Oda Müziği grubu Trio da müzik dinletisi sundu.

Konuşmaların ardından, seçici kurul üyeliklerini Hüseyin Özinal, Gökçe Keçeci ve Osman Keten’in yaptığı yarışmanın ödülleri ve Kültür Dairesi’nin Seramik Sanatçısı Semral Öztan’ın tasarladığı ödül heykelciği verildi.

Başarı Ödülü’nü Nurtane Karagil’in “Sabah Uyanmaları” adlı çalışması, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Halil Çobancık’ın “Body” adlı çalışması, Birkan Uzun Özel Ödülü’nü Tuğse Bardak’ın “Özlem İçinde Korku” adlı çalışması ve Jüri Özel Ödülü’nü de Aydın Apel’in “Kedi Oteli; Maskeli Patiler” adlı çalışması aldı. Çalışmaları sergileme alan genç sanatçılara da teşekkür belgeleri verildi.

Sergi 3 Haziran’da izlenime sunulacak

Sergi, 3 Haziran’a kadar sanatseverlerin izlenimine sunulacak

Eserleri sergilenen genç sanatçılar ve eser isimleri şöyle sıralandı:

Ayça Akarcan “Ayça”

Aydın Apel “Kedi Oteli; Antika Patiler” , “Kedi Oteli; Egzotik Patiler”

Behiye Ağaoğlu “İlham (Inspiration)” , “Hayalinin peşinde (Pursuing a dream)”

Celal Atikler “Ova 4”

Ceren Emmioğlu “İrtifa”

Direnç Betmezoğlu “Seken Taş (Çift Göl)”

Efsane A. Aslan “Jellyfish Dream 1/14”, “Jellyfish Dream 2/14”

Elin Yurtdaş “Decalcomania”, “Atelier”

Gökhan Karaosman “Evde Kal”

Halil Çobancık “Bakış 1”, “Bakış 2”, “Bakış 3”, “Mavi Gezegen”

İlyada Tüfekçi “44”

Nurtane Karagil “It’s Not Ok”, “Mektup”

Sima Osum “Bangolar”, “Av”, “Kurbağa”

Şenil Bahire Çakmak “Abstract Siluet”, “Karanlık Ülkenin Hüzünlü Yüzleri”

Tuğse Bardak “Çığlık”, “Karanlık”

