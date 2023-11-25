Polise başvuru yapıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) giderek sahte reçete olayı ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Dairesi’ne de soruşturma açılması taleplerini yazılı olarak iletti.

Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant, konuyla ilgili olarak Polis Genel müdürlüğü önünde basına açıklamada da bulundu.

Özant, Eylül 2023’ten beridir “sahte reçete” adı ile bilinen polis operasyonları ile sigorta ağı içerisinde bulunan ve haklarında “şüphe” olduğuna inanılan hekimler ve eczacıların tutuklandığını, aleyhlerinde soruşturma yürütüldüğünü hatırlattı. Özant, sigorta sisteminden reçete yazan ve ilaç veren hekim ve eczacılar ile daire arasındaki sözleşmelerdeki hükümlerin uygulanmadığını da belirtti

“Bütün sözde şüpheli belgeleri polise teslim edip polisin binlerce belge ve yüzlerce meslektaşımızın soruşturulmasını zorunlu kılmışlar ve süreçte ciddi mağduriyetlere sebebiyet vermişlerdir” diyen Özant, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yıllardır var olduğu belirtilen ve “yolsuzluk” olarak tanımlanan olaylarla ilgili reçetelerin ödemelerini devam ettirdiğini söyledi.

Bu süreçte Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadığını belirten Özant, bu konuda Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını ve ilgili birimler tarafından soruşturma açılmasını talep ettiklerini söyledi.

2019 yılında çıkan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nda bakan, müsteşar ve müdürler de dahil herkesin sorumlu tutulduğunu hatırlatan Özant şunları kaydetti.

“Söz konusu bir usulsüzlük veya yolsuzluk varsa, bunların ortaya çıkış tarihini de birkaç yıl önceye dayandırıyorsak bu süreçte ilgili kişilerin kendi iç sistemlerinde bu sorgulamaları yapmaları gerekirdi. Dolayısıyla biz burada bir suiistimalin ve görev ihmalinin olduğunu düşünüyoruz. Soruşturma talebimizi diğer ilgili birimlere de yapacağız.”

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 09:43