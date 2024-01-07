Hristodulidis zora girdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yeni yılda küçük çaplı bir kabine değişikliği yapacağını açıklaması ve ardından bazı bakan isimlerinin gazetelere ve tv ekranlarına yansıması üzerine, sızdırılan isimlerden biri olan Araştırma İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Müsteşarı Filippos Hacizaharia görevinden istifa etti.

Haravgi’nin haberine göre, Hacizaharia Hritodulidis’e gönderdiği mektupta özel nedenlerle istifa ettiğini belirtse de edinilen bilgiler, son günlerde, kabine değişikliği çerçevesinde değiştirilecek isimler arasında olduğuna dair söylentiler nedeniyle büyük rahatsızlık duyduğu ve oluşan olumsuz durum nedeniyle kabineden ayrılmaya karar verdiği yönünde.

Kabine değişikliği çerçevesinde değiştirileceği bilgisi sızdırılan isimler arasında, Hacizaharia haricinde Sağlık Bakanı, Tarım Bakanı, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, Ticaret ve Sanayi bakanı ile Turizm Müsteşarı da var.

Politis haberi “Onları Aşağılamasından Sonra Bakanlar Kendileri Gidiyor… Başkan Hristodulidis İcraatlarının ve Kabine Değişikliği Konusundaki Kararsızlığının Kapanında” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Hacizaharia’nın ani istifası ve yerine atama yapılana kadar beklemeden görevi bırakmasının, kabine değişikliği konusunu yeniden gündeme getirdiğini ve değiştireceği üyelerin yerine kimleri atayacağına karar vermeyen Hristodulidis’i hazırlıksız yakaladığına dikkat çekti.

Gazete önümüzdeki 24 saat içerisinde, isimleri kabine değişikliği söylentilerinde yer alan diğer bakanların da tepki olarak istifa edebileceğine vurgu yaptı.

