Abdullah SUİÇMEZ

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi. Araçların didik didik arandığı kontrollerde toplam 442 sürücüye ceza yazıldı. En çok işlenen trafik suçunun 192 ile sürat olduğu belirtildi.

Polis tarafından, 5 Ocak 2024 tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 192’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 95’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 108’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 442 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Sürücülerin aleyhinde yasal işlem başlatılırken, 38 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Öte yandan Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında, Erhan Yeşilırmak (E-35) 272 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SC 353 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Arshad Ali (E-45) yönetimindeki UE 136 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. SC 353 plakalı araç sürücüsü Erhan Yeşilırmak tutuklandı.