Ciddi kriz uyarısı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e “Ankara’ya müdahale etmesi” talebini içeren bir mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros “Ankara’ya Müdahale istedi… Başkan’ın Guterres’e Mektubunu Açıklıyoruz” başlıklı manşet haberinde Hristoduldisi’in Genel Sekreter Guterres’e gönderdiği 22 Aralık 2023 tarihli mektupta Pile ve Ay. Demet’te ara bölgede Türk askeri tarafından, öne sürdüğü “ihlallerin tırmandığını” savunarak “ciddi bir krizi gündeme getirebileceği” gerekçesiyle bunlara son verilmesi için Ankara’ya müdahale etmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

Mektubun içeriğine yer veren gazeteye göre Hristodulidis Pile, Ay. Demet (Metehan), Wayne’s Keep mezarlığı, Akyar, Gayretköy, Çetinkaya, Ledra Palace’ın Batısı, Burhan Tan sokak ve Pile platosundaki TK15 olarak anılan askerî gözlem noktasını teker teker sıraladı.

Hristodulidis, “Türk Kuvvetleri tarafından tırmandırılan bu ihlallerin ciddi bir krize yol açabileceğinden çok endişeliyim. Orta Doğu’da savaş yıkımı yaşanan bir dönemde Kıbrıs’ta barış ve istikrarın korunması çok daha büyük önem kazanıyor” ifadesine yer verdi ve müzakerelerin yeniden başlamasını kolaylaştırmak için yeni şahsî temsilcisini ilan etmesi arifesinde “sahadaki durumun buna katkı koyması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Nikos Hristodulidis “Bu nedenle sizi bu konuyu, ­bütün tarafların yeni BM temsilci ile özlü şekilde müzakere masasına oturma yöntemi bulabilmesi için, Ankara’ya sükûnet ve itidal gereğini yineleyerek göğüslemeye çağırıyorum” ifadesine yer verdi.

Hristodulidis yapıldığını öne sürdüğü “ihlallerin” beklenmekte olan Genel Sekreter raporunda BM tarafından kaydedilmesinin ve Türkiye ile olan temaslarında, ara bölge statüsüne saygı göstermesi ve statünün önceki halinde kalmasını sağlama çağrısı yapmasının “önemli olduğunu” savundu.