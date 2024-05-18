Emir ERTORUN

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında Şampiyon Melekler'in adlarının yaşatılacağı sosyal tesis yapılacak alanın devri ile ilgili protokol imzalandı.

Yeniboğaziçi'nde yer alan 9 dönümlük rekreasyon alanının devrine ilişkin protokole, Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya imza koydu.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat Adıyaman depreminde kaybettikleri Şampiyon Melekler'in adlarını yaşatmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

“Aileler ve tüm Kıbrıs tek yürek olarak yılmadan pes etmeden adaletin sağlanması ve meleklerin adlarının yaşatılması için söz verdik” diyen Karakaya, çocukların Kıbrıs’ın simgesi olduğunu kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Adıyaman’daki depremde yaşamını yitiren çocukların acısını yüreklerinde taşıdıklarını söyledi.

Hukukun üstünlüğüne inandığını belirterek, sorumluların en ağır cezayı alacaklarına inanç belirten Çavuş, Şampiyon Melekler'in anılarını ve adlarını yaşatmak adına Yeniboğaziçi bölgesinde sosyalleşme alanı yaratmak için 9 dönümlük bir yerin Derneğe tahsis edildiğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel de, Şampiyon Melekler'i ömür boyu unutmayacakları ve unutturmayacaklarını söyledi

“Adalet yerine gelene kadar sürecin takipçisi olacağız” diyen Üstel, 12 Haziran'da yine ailelerle hep birlikte mahkeme sonuçşanıncaya kadar Adıyaman’da olacaklarını söyledi, Üstel, “Adalete güveniyoruz” dedi.

Beklenen kararın verileceğine inanç beliren Üstel, adalet sağlanana kadar davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

