Gençler bisiklet sürdü

Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Kaymakamlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Maraş’ın halka açık bölümünde “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Verilen bilgiye göre, dokuz okuldan 100 öğrencinin katılımıyla yapılan etkinlik, Palm Beach bölgesinin girişinden başlayarak Maraş’ın halkın ziyaretine açılan bölümünde sahil güzergahınca gerçekleşti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, Gazimağusa Kaymakamlığı ile iş birliği içinde ‘’Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz’’ sloganı ile düzenledikleri bisiklet sürme etkinliğinin geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser de konuşmasında, Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine işaret ederek, 19 Mayıs’ta geleneksel olarak düzenledikleri bu etkinlikle gençliği spor yapmaya teşvik etmenin yanı sıra onlara çevre bilincini ve toplumsal dayanışma duygusunu aşılamayı amaçladığını da belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 10:04