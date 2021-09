Pozisyon net

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Cenevre'den sonra (27-29 Nisan'da yapılan gayriresmi Kıbrıs konferansı) bizim pozisyonumuzda (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) herhangi değişiklik olmadığını New York'ta da söyleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 18 Eylül Cumartesi günü ABD'nin New York kentinde başlayacak temaslar ile Kıbrıs konusundaki pozisyonlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ekibi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer ile New York'a gideceklerini belirten Tatar, Türk tarafının bir yıldır resmi olarak, Türkiye'nin desteğiyle, savundukları "egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm" modelindeki siyaseti ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, "Cenevre'den sonra (27-29 Nisan'da yapılan gayriresmi Kıbrıs konferansı) bizim pozisyonumuzda (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) herhangi değişiklik olmadığını New York'ta da söyleyeceğiz. Benim Cenevre'de sunduğum 6 maddelik önerinin, özellikle egemen eşitlik temelinde, uluslararası eşit statümüzün sağlanması konusunda ısrarcıyız. Burada verilen milli bir mücadeledir, herhangi bir değişiklik söz konusu olamaz." dedi.

Kıbrıs'ta iki ayrı ve eşit halkın olduğunu ve yıllardır federal temelde yürütülen müzakerelerden hiçbir netice alınamadığını kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta artık egemen eşitliğe, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle ancak bir anlaşma mümkün olabilir." diye konuştu.

Tatar, güneydeki "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin bir "Kıbrıs Rum Cumhuriyeti"ne dönüştüğünün altını çizen, KKTC ile Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Lillie'nin demecini eleştirdi

İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) akredite Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin Kathimerini gazetesine verdiği demeçte kullandığı, "İngiltere'nin girişimlerinin Anastasiadis'in desantralize federasyon fikriyle uyumlu olduğu" yönündeki ifadeleri de yorumlayan Tatar, şunları söyledi:

"Bizim gündemimizde böyle bir plan (Kıbrıs'ta desantralize federasyon) yok. Bizimle böyle bir plan resmi olarak da görüşülmemiştir, zaten görüşmeyiz de. Bizim pozisyonumuz açık ve nettir. Buradaki müzakere ekibim ve Dışişleri Bakanım ile sürekli Ankara ile istişare içerisindeyiz, meseleleri değerlendiriyoruz. Hiçbir zaman ileride bizleri Türkiye'den koparabilecek, bağlarımızı geriye götürecek bir anlaşmaya asla onay vermem. Benim hep ısrarım, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet modelidir. Bunun varyasyonları ve detayları olabilir ama esas itibarıyla egemen eşitlik ve yan yana yaşayan iki devletin iş birliğidir. Kıbrıs'ta zaten iki ayrı devlet vardır. Kimse bizden Kıbrıslı Türklerin devleti olan KKTC'yi ortadan kaldırmamızı bekleyemez, bu her zaman olacaktır."

“Maronitlerin önerileri değerlendireceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Meclisi’nde yer alan Maronit Milletvekili Yannakis Musas ve Av. Dr. İbrahim Yapıcıoğlu’nu kabul etti.

Tatar, Maronitlerin bölgede yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan önerileri değerlendirmekten memnuniyet duyacağını belirtti ve tüm Maronitlere sevgilerini gönderdi.

Maronitleri temsilen Yannakis Musas ise kabuldeki konuşmasında, Maronitlerin adada uzun zamandan beridir yaşadıklarını ve pek çok zorluklardan geçtiklerini ifade etti.

“KKTC, eğitim alanında bilinen bir isim oldu”

Cumhurbaşkanı Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve Uluslararası Öğrenciler Birliği (Voices of International Students in Cyprus - VOIS Cyprus) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin eğitim alanında bilinen bir isim olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’de yaşayan uluslararası öğrencilerin daha memnun ve iyi bir yaşam sürerek eğitimlerine ülkemizde devam edebilmeleri için yapılacakları formüle etmek görevimizdir” dedi.