Yakıt ihalesi'nde yeni kriz

Suna ERDEN

Teknecik Elektrik Santrali’nin son zamanlarda kötü akaryakıt kullandığına ilişkin tartışmalar devam ederken, elektrik kurumunun bir yıllık ihtiyacını karşılamak amacıyla 20 Eylül’de 150 bin tonluk ihaleye çıkılması kararı bu kez mahkemenin ara emrine takıldı. HP’nin elektrik kurumundaki eski temsilcisi Yusuf Avcıoğlu; ihaleye çıkılırken yakıt kalitesiyle ilgili şartnamenin değiştirilmesini gerekçe göstererek mahkemeden ara emri istedi.

Diyalog’a konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı henüz ihaleye çıkılmadan gelecek yakıtın kalitesinin düşük olabileceği gerekçesiyle mahkemeye başvurulmasını ve ara emri talep edilmesini eleştirerek, ülkenin karanlıkta kalabileceğini söyledi. Avcıoğlu ise, yakıt kalitesini aşağılara çeken yeni şartnamenin Anayasaya da aykırı olduğunu belirterek mahkemeden ara emri talep ettiklerini belirtti. Mahkeme bugün elektrik kurumu yöneticilerinin savunmasını dinleyecek.

Bakan Arıklı: Şaka gibi

Bakan Arıklı dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Arıklı henüz ihaleye çıkılmadan gelecek yakıtın kalitesinin düşük olabileceği gerekçesiyle mahkemeye başvurulmasını ve ara emri talep edilmesini eleştirdi.

Arıklı şunları söyledi:

“Merkezi İhale Komisyonu ihaleyi, gelen teklifleri uygun bulmuyor. Dört gözle ayın 20’sinde açılacak olan zarfları beklerken, bir şahıs mahkemeye başvuruyor; ‘Akaryakıt ihalesi için ara emri verin, durdurun’ diyor ve mahkemede bunu ciddiye alıyor. Ve diyor ki; ey kurum hemen yarın gel duruşma yapacağız’. Yaşananlar şaka gibi.

15 günlük yakıtımız var. Değerler değiştirildi daha kötü yakıt geleceği söyleniyor. Türkiye Enerji Bakanı Yardımcısı, bana ‘KIBTEK değerlerine uygun yakıt bulmanız zor. Firmalar kolay kolay katılmaz. Oysa siz jeneratörleri üreten firmanın önerdiği değerlere uygun yakıt alabilirsiniz.

Bizim kimya mühendisi ve KIBTEK yönetimi de firmanın önerdiği değerlere uygun yeni bir liste hazırladılar. Bazı değerleri bir-iki puan artırdılar. Bu firma çok büyük bir firmadır ve insan sağlığına aykırı değerler belirlemezler.

Şimdi bu gelişme nedeniyle iddialar ortaya atılıyor. Akla ve hayale gelmeyen iddialar ortaya koyuyorlar.

Amaçları TPIC akaryakıtla uğraşmasın ve geriye bir tek bu arkadaşlar kalsın ve istedikleri fiyatları versinler ve biz de mecbur kalıp kabul edelim.”

Avcıoğlu: Kül oranı artacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu da şunları ifade etti:

“2018 yılından beri kurumun yıllık ihtiyacı 220 bin ton civarında seyreder. Pandemi döneminde düşüş oldu ancak bu 150 bin ton değildir. 150 bin ton olarak ihaleye çıkılmasının sebebi ise ihaleyle yakıt alımının dışına çıkmaktır. Çıkılan ihalede bazı firmalara ayrıcalık tanınması için bazı değişiklikler yapıldı. Teknik şartnamede18 kalem limit değerleri vardır. Bunları 7 tanesinin limit değeri değiştirildi. Mevcut yakıttan daha kötüsünü getirebilecek şekilde değiştirildi. Yaptığımız araştırma sonucunda kül salımınının artacağını değerlendirdik. Kimse keyfine göre değerleri değiştiremez. Bu nedenle mahkemeye başvurduk, dava açtık. Ara emri de talep ettik. Yargıç huzurunda ifade verdik, yapılan değişikliklerin insan sağlığına ve çevreye nasıl etkileri olabileceğini anlattık.”