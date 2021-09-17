3 bini aşkın aşı yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 13 bin 193 testte, 74’ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandı, 85 kişi ise taburcu edildi. Kuzeyde dün 3 bin 529 aşı yapıldı.

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 51 bin 255 test sonucu 124 yeni vaka saptandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 kişinin yurt dışından geldiği belirtilirken, 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Açıklamada, 74 yerel vakadan 20 Lefkoşa, 29 Girne, 16 Gazimağusa, 5 İskele ve 4 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 3 bin 529 aşı yapıldığını da kaydetti.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 51 bin 255 test sonucu 124 yeni vaka saptandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 118 bin 570’e, ölüm sayısı da 545’e yükseldi. Tedavisi devam eden 41 hastanın durumunun kritik olduğu da belirtildi.

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Bakan Amcaoğlu; 15 bin adet BioNTech/Pfizer aşısının geldiğini söyledi

Öğrencilere uygulanacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 15 bin adet BioNTech/Pfizer aşısının daha ülkeye geldiğini, öğrencilerin aşılanmasına aralıksız devam edileceğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, önümüzdeki süreç içerisinde yüz yüze eğitimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için başta bakanlık ve eğitim camiası olmak üzere tüm topluma görev düştüğünü söyledi.

Bu görevi başarıyla sürdürebilmek için aşılanmanın şart olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, 15 bin adet BioNTech/Pfizer aşısının daha geldiğini ve öğrencilerin aşılanmasına aralıksız devam edileceğini söyledi.