Bunun adı popülizm

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Turizmi 12 aya yayacağız” diyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu hem turizm konusundaki plansız açıklaması hem de çevre konusundaki sıkıntılara rağmen sessiz kalması konularında eleştirdi.

Çevre konusunda aylardır gündemde olan sıkıntılara ilişkin Bakan Ataoğlu’nun suskunluğunu korumasını da değerlendiren HP lideri “Açıklama yapmıyor olması sorumlu olmadığı anlamına gelmez” yorumunda bulundu.

Özersay, yazılı açıklamasında siyasi olarak ülke menfaatine hareket etmenin önemli olduğunu belirterek, Ataoğlu’nun turizmle ilgili hiçbir planlama ve hazırlık yapmadan, paydaşlarla görüşmeden, Sağlık Üst Kurulu’nun görüşlerine başvurmadan yaptığı açıklamanın “popülizm” olduğunu belirtti.

“HP’nin önerilerine sessiz kaldı”

HP’nin önerisine sessiz kalan Turizm Bakanından ani olarak gelen “Turizmi 12 aya yayacakları” yönündeki açıklamayı baz alarak sorular yönelten Kudret Özersay, “Bugüne kadar turistlerin gelişini kolaylaştırmak için Sağlık Bakanlığı’na baskı yaptınız mı? Sayın Turizm Bakanı, hangi ülkelerden turistlerin gelebileceği konusunda fikir sahibi mi? Bu ülkelerden gelişle ilgili Sağlık Üst Kurulu’yla oturup konuştu mu? Hangi şartlarla ülkemize girebilecekler bunun ayarlamasını yaptılar mı? Bir plan, öngörü hiçbir şey görmedik. Turizm teşviki verilerek mi gelecekler? Daha önceki teşvikli turizmin ödenmesi gereken teşvikleri daha ödenmedi. Bu adım altı doldurularak, planlanarak yapılır. Bir müjde veriyormuş gibi bunu söyleyen Bakan, eğer Sağlık Üst Kurulu’yla görüşmeden, bir planlama yapmadan bunu söylüyorsa yapılan popülizmden başka bir şey değildir. Bugüne kadar konuya ilişkin konuşmamasının sebebi de bellidir” diye konuştu.



“Çevreye karşı da duyarsız”

“Sayın Ataoğlu aynı zamanda Çevre Bakanı’dır” diyen HP lideri Özersay, Bakan Fikri Ataoğlu’nu, çevreye dair konularda duyarsız kalmakla eleştirdi.