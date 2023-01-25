3 kişi tutuklandı 5 kişi aranıyor

Lefkoşa’da bir cep telefonu bayisinden binlerce kişi adına sim kart hazırlandığı ve yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Cep telefonu bayisi çalışanı Müslüm Kartal ile suç ortakları Sinan Yıldırımlar ve Suat Yıldırımlar tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Kartal’ın birçok kişi adına kaydettiği sim kartları Sinan Yıldırımlar’a komisyon karşılığı sattığı açıklandı. Yıldırımlar’ın ise Kartal’dan aldığı 2 bin adet sim kartı 6 ayrı yasa dışı bahis sitesine verdiği belirtildi. Bahis sitelerinin sim kartları reklam ve tanıtım işlerinde kullandığı ifade edildi. Suçla bağlantılı 5 kişinin daha arandığı açıklandı.

Kartal hazırladı, Yıldırımlar’a verdi

Soruşturmayı yapan polis, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan alınan bilgide Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren bir cep telefonu operatörü bayisinden birçok şahıs adına ilk tespitlere göre yaklaşık 2 bin adet sim kartının kaydedildiğini ve bu sim kartların bağlı bulunduğu cihazların IMEI numaralarının klonlanarak Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde yapılan soruşturma sonucu cep telefonu operatörü bayisinde çalışan Müslüm Kartal’ın birçok kişinin adına sim kartları kaydedip, Sinan Yıldırımlar’a komisyon karşılığı sattığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, Sinan Yıldırımlar ve Suat Yıldırımlar’ın ise sim kartları BirinciBetnet.com, Lensbahislink.com, Fixcasino.com, Malpasbahis, Limakbahis ve Redbahis.com isimli yasa dışı bahis sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu SMS atma modemi vasıtasıyla gönderdiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

5 bin sim kartın izi sürülüyor

Polis memuru, Müslüm Kartal’ın ifadesinde yaklaşık 5 bin adet sim kartı komisyon karşılığında birçok kişiye sattığını söylediğini anlattı.

Polis, Suat Yıldırımlar’ın huzurunda Yılmaz oto galeride, yapılan arama neticesinde içerisinde yasa dışı bahisle ilgili bilgi ve belgelerin olduğuna inanılan bir adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar kasası, bir adet laptop, bir adet post cihazı, bir adet şifreli çelik kasa bulduklarını söyledi. Polis, Suat Yıldırımlar’ın kullanımında bulunan SR 406 plakalı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada ise yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımı ve reklamında kullanıldığına inanılan bir adet toplu SMS atabilen 8 USB modem havuzu, 7 adet cep telefonu, 16 adet 3G internet modemi bulunarak incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, mesele ile bağlantılı olduğuna inanılan 5 kişinin daha arandığını belirterek, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.