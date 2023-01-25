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Kaçırılmayacak bir program

Besim Tibuk, geçmişten bu güne yaşadıklarını anlatacak

Kaçırılmayacak bir program

  Merit otellerinin bağlı olduğu Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, bu geceden başlayarak her Çarşamba TV2020’de yaşamındaki önemli olayları anlatacak.
  Hasan Erçakıca’nın moderatörlüğünü yapacağı program saat 19.30’da canlı olarak yayınlanacak ve izleyicilerden gelecek sorular da yanıtlanacak.
  “Besim Tibuk’la Sohbet” programının başlıca konuları şöyle:
  Besim Tibuk kimdir? Girişimciliğinin kaynağı nedir?
  Tibuk’un çocukluğu ve gençliği nasıl geçti?
  İş hayatı nasıl başladı; nasıl gelişti?
  Net Holding nasıl ve neden ortaya çıktı?
  Tibuk’un Kıbrıs’a ilgisinin kaynağı nedir? 
  Merit otelleri adamızda neler yapıyor?

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 10:52
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