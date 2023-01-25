İlaç krizi büyüdü

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta ilaç sıkıntısının giderek artması Eczacılar Birliği ve diğer bazı sağlık örgütlerini harekete geçirdi. İlgili örgüt temsilcilerinin dün akşam Lefkoşa’da gerçekleştirdikleri toplantıda bundan sonra izlenecek yöntem üzerinde duruldu. Türkiye’den ithal edilen ilaçlarda yaşanan sıkıntının kısa sürede giderilmesi beklenmiyor.

Diyalog’a konuşan Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan, ilaç sıkıntısının halk sağlığını tehdit eder hale geldiğini söyledi. Hassan bir soru üzerine, gerekmesi halinde Güney Kıbrıs’tan ilaç getirmek için temasa geçileceğini belirtirken, devletin ithalattan yüzde 5 oranında vergi almaktan vazgeçilmesini de istedi.

İlaç kıtlığı var

Gündem Özel programına telefonla bağlanan Hassan, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Raflarda biten ilacın yerine koyamadıklarını ifade eden Hassan, aylardır sorunun çözümü için çaba gösterdiklerini söyledi. Hassan şunları ifade etti:

“İlaç sıkıntımız artarak devam ediyor. Raflarda biten ilaçları yerine koyamıyoruz. Çocuk antibiyotikleri, grip, soğuk algınlığı ilaçları, ateş düşürücü, ağrı kesiciler, göz damlaları, şeker ve tansiyon ilaçlarına kadar biten ilaçları yerine koyamıyoruz. Aylardır devam eden bir çabamız ve görüşmelerimiz vardır. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa büyükelçiliği ile de haftalık görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa büyükelçiliğinden aldığımız bilgiye göre yaşanan sıkıntının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı ile paylaşıldığı ve gerekli bilgilendirmenin yapıldığı yönündedir. Yaşanan sıkıntının önümüzdeki hafta çözüleceğinin beklendiği bilgisi verildi. Bilindiği üzere Türkiye’de de çok ciddi bir ilaç sıkıntısı yaşanıyor. İlaç sıkıntısının çok yakın bir zamanda çözüleceğini beklemiyoruz.”

Avrupa’dan getirilen ilaçlar pahalı

Yurt dışından şu anda tek kalem antibiyotik haricinde ilaç gelmediğini ifade eden Hassan, şöyle devam etti:

“Bizim zaten piyasamızdaki ilaçların yüzde 80’inden fazlası Türkiye’den geliyor. Pandemi nedeniyle Dünyada ilaç üretiminde ciddi anlamda aksamalar yaşandı ve bu da bizim yaptığımız ithalatı da etkiledi. Uzun zamandır Avrupa ülkelerinden antibiyotik türevi ilaçlar almıyorduk. Şu anda Türkiye’den gelen antibiyotiklerde çok ciddi eksiklik yaşıyoruz. Bazı ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve öksürük şurupları Avrupa’dan gelmeye devam ediyor ancak döviz bazlı olduğu için halkın erişebileceği rakamlarda değil. Türkiye’den gelen her ilaç tüm eczanelerde aynı fiyattır çünkü sabit fiyatlı olarak geliyorlar. Avrupa ilaçlarında dövize bağlı olduğu için fiyat farklılıkları olabiliyor. İlaçlarda vergi ve stopajlar var ve bu ilaçlara göre değişiyor. Yüzde 5 ile başlıyor. Pandemi döneminde iki ay kadar ilaçtaki KDV’yi sıfırlamıştık. Bu konuda karar mercii devlettir. Bizim vergi ve KDV’lerin düşürülmesi adına önerilerimiz oldu ve kabul görüp iki ay kadar uygulandı ve bitirildi. İlaç sıkıntısı devam ederse her türlü olasılığı değerlendirmek durumundayız. Gerçekten artık ilaç eksikliği halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşıyor. Eğer Türkiye ile aramızdaki bürokratik engeller çözülmez ve ilaç sıkıntımız devam ederse Güney Kıbrıs’tan ilaç getirtmek için girişimler yapacağız.”

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 10:54