Bağlantıları araştırılıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından “Kontak” adı verilen operasyon sonucu yakalanan, Serhat Orhan, Abdullah Gündüz ve Veysi Benzer hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların tasarrufunda yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğu anımsatılarak, suçla bağlantılı şahısların arandığı bildirildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 20 Ocak 2023 tarihinde, Serhat Orhan ve Abdullah Gündüz’ün tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini ve harekete geçtiklerini anımsattı.

Serhat Orhan’ın Kalliland bölgesinde yürüdüğü sırada tespit edildiğini belirten Çelik, zanlının üzerinde arama yapıldığını ve ceketinin sol cebinde 15 adet MDMA türü uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı.

Analiz sonuçları bekleniyor

Abdullah Gündüz’ün de aynı bölgede bir market yakınlarında tespit edildiğini ve üzerinin arandığını aktaran Çelik, ceketinin sol cebinde 15 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ve 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini hatırlattı. Zanlıların, Veysi Benzer’in de kalmakta olduğu evine gidildiğini anlatan Çelik, burada yapılan arama sonucu mutfak dolabı üzerinde 63 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ele geçirildiğini ve arama esnasında eve gelen Veysi Benzer’in de tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu belirten Çelik, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.