20 bin TL’ye  serbest kaldı

Lefkoşa’da birlikte alkol alıp eğlendiği eşini aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından ciddi şekilde darp eden Sami Yerli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Viski bardağıyla eşinin kafasına vurarak ağır yaralayan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olay yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 21 Ocak 2023 tarihinde saat 08.30 sıralarında Yenişehir'deki ikametgahının mutfağı içerisinde eşi D.G.Y. ile birlikte alkol kullandıkları esnada aralarında sözlü tartışma çıktığını söyledi.

Polis, zanlının tartışma esnasında cam viski bardağıyla eşinin kafasının sol kısmına vurduğunu belirtti.

Polis, D.G.Y.'nin 155 polis imdat hattına yaptığı yardım çağrısı üzerine ikametgaha gidildiğini açıkladı.

İkametgaha gidildiğinde D. G.Y.'nin üstünün kanlar içerisinde olduğunu ve başının sol arka kısmından kan geldiğini gözlemlediklerini ifade eden polis, Sami Yerli'nin de orada görüldüğünü söyledi.

Polis, genç kadının ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, muayenesinin yapıldığını ifade etti.

D.G.Y.’nin başında 6 santim ebadında kesi oluştuğunu belirten polis, yapılan kontrolde ikametgahın birçok yerinde kan birikintilerinin belirlendiğini açıkladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evden kan örneklerini topladığını ifade eden polis, mutfak masası üzerinde tespit edilen viski bardağı ve parçalarının da bulunarak emare alındığını söyledi.

İkisi de alkollüydü

Polis memuru, yapılan testler sonucu Sami Yerli'nin 189 promil, D.G.Y.'nin ise 283 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, Sami Yerli'den yapılan ilk soruşturmada cam bardağı eşinin kafasına vurduğunu beyan ettiğini belirtti.

Polis, D. G.Y.'nin ifadesinde alkollü olduğundan herhangi bir şey hatırlamadığını, sadece kafasından kan süzüldüğünü ve yardım için polisi aradığını beyan ettiğini anlattı. Olaydan sonra gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 20 bin TL nakit teminat yatırılması ve 2 kişinin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla ağır yaralama suçundan yargılanmak üzere serbest bıraktı.