Ercan Havalimanı’nda aniden fenalaşarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki İskan Aruk’un ölüm nedeni belli oldu. Akciğer kanseri olan Aruk’un ani gelişen komplikasyon sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Havaalanında ambulansın geç gelmesinden dolayı ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı Aruk’un cenazesi dün Alsancak’ta toprağa verildi. Aslen Diyarbakırlı olan Aruk’un uzun yıllardır KKTC’de yaşadığı belirtildi.

Bu arada Aruk’un uzun süre ambulans beklemesi ve müdahalenin geç yapılması dünkü meclis toplantısında gündeme geldi.

CTP Milletvekili Filiz Besim, Ercan Havalimanında bir hastanın ambulans olmadığı için kaybedildiği haberleri konusunda da bilgi istedi. Ercan Havalimanı'nda özel şirketin de ambulans bulundurma zorunluluğu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, eğer bu ambulans o sırada yerinde bulunmuyorsa bunun da sorgulanması gerektiğini belirtti. Altuğra, kendisine yöneltilen soru üzerine, Sağlık Bakanlığı ambulansının o sırada başka bir çağrıya cevap verdiği için yerinde olmadığını, özel şirketin de bir süredir orada ambulans bulundurmadığını anlattı.

