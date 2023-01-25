Nwauisi’nin durumu kritik

Haspolat Belediye Evleri Apartmanlarında, depozito konusunda tartıştıkları Chukwudi Oliver Nwauisi’yi (23)baltayla korkutarak 11 metre yükseklikten atlayıp ağır yaralanmasına neden olan Isaiah Edirium ile Amurie Andrew hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, Nwauuisi’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis , olayın 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12.55 sıralarında Haspolat’ta belediye evleri 2. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini anımsattı.

Polis çavuşu, Isaiah Edirium ve Amurie Andrew’in ikamet etmekte oldukları apartmana depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwui Oliver Nwauuisi’yle tartıştıklarını belirtti.

Polis, zanlıların tartışma esnasında Nwauuisi’ye balta gösterip korkutarak, ikametgâhın açık olan balkonundan atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Polis, 11 metre yükseklikten atlayan Nwauuisi’nin ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların olay sonrası evden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma sonucu Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini ifade etti. Polis, suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar sonucunda zanlının iadesinin istendiğini, Birleşmiş Milletler askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim aldıklarını aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğin, alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Nwauuisi’nin sağlık durumunun ciddi olduğunu belirten polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.