150 bin Euro’luk vurgun

Güney Kıbrıs’ta iki kadın, KKTC’deki eski mallarının tazminatını süratle alma ve malları sat-ma vaadiyle Rum “göçmenlerden” yaklaşık 150 bin Euro’nun üzerinde paralarını alarak dolan-dırmaktan tutuklandı.

İsimleri açıklanmayan ancak 44 ve 53 yaşlarında oldukları belirtilen kadınların dün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldığı ve haklarında 5’er gün tutukluluk emri alındığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, KKTC'de, özellikle Gazi Mağusa’daki eski Rum malları-nın satışıyla uğraşan kadınlardan 44 yaşında olanının kendini avukat olarak tanıtıp, mallarını yönetebilmek için değer tespit yapılması ve Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden bu malları sata-rak tazminat alabileceklerine ikna etti. Sözkonusu kadının hizmetleri için mal sahiplerinden sü-rekli ekstra ödeme talep ettiği ve bu yolla üçte biri nakit, geriye kalanı Revolut üzerinden 159 bin Euro’nun üzerinde para aldığı belirtildi.

Daha fazla para almak için “ödeme yapmazlarsa, şu ana kadar verdikleri paraları da kaybede-cekleri” tehdidiyle baskı yapan kadının, dolandırdıklarını anlayıp, paralarını geri isteyenleri ise 53 yaşındaki iş birlikçisine yönlendirip, “prosedür devam ediyor” diyerek sakinleştirdiği kayde-dildi. Kendisini avukat olarak tanıtan kadın bir başka Rum'u, KKTC’de de bir Türk partneri bu-lunduğunu söyleyerek, İsrailli ve İranlı alıcılarla temasta olduğunu iddia ederek kandırdı.

Malları TMK üzerinden süratle tazminat alabilecekleri ve mallarını satabilecekleri vaadiyle dolandırılan Rumlarla ilgili 4 ayrı vakanın aktarıldığı haberde konuyla ilgili 16 ifade alan Lima-sol polisinin kendisini avukat olarak tanıtan 44 yaşındaki kadının gerçekten avukat olup olmadı-ğını araştırdığı ve bunun için İki Toplumlu Temas Grubu ve Barolar Birliği’ne yazı göndereceği bilgisi verildi.

Habere göre, Limasol polisi Revolut üzerinden yapılan ödemelerin araştırılması için Interpol’e başvurmaya hazırlanıyor. İki kadının mali durumları da inceleniyor. Meseleye başka şahısların da karışmış olması ihtimali göz ardı edilmezken, iki kadının KKTC’deki şüpheli faaliyetlerinin de araştırılacağı bilgisi verildi.

Alithia "İki Kadın Hücrede… İşgal Bölgelerindeki Mülklerle İlgili Dolandırıcılık” başlıklı ha-berinde tutuklanan iki kadının Rum “göçmenleri” Ekim 2023 ile Mayıs 2025 arasındaki dönem-de dolandırdı.

Haravgi ise haberi “İşgal Bölgelerinde Mal Sahiplerine Yönelik Dolandırıcılık” başlığıyla aktardı.