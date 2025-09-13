Şansını çok zorladı

Kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle eski ev arkadaşı A.S.’ye karşı bir ay arayla iki kez suç işleyen Nijeryalı T.G.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İlkinde arkadaşının yazışmalarını ifşa eden, ikinci-sinde aracına zarar veren zanlı bu kez cezaevine gönderildi.

Polis, zanlının 9 Eylül 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında aralarında husumet bulunan A.S.’nin Ker-miya’daki ikametgâhına gittiğini belirtti. Polis, zanlının, daha önce kendisini polise şikâyet eden A.S.’nin kapıyı açmaması üzerine evinin kapı kilidini kasten ve kanunsuz olarak kırdığını, bunun sonucunda 9 bin TL’lik hasar meydana geldiğini açıkladı.

Olayın ardından zanlının aynı site içerisinde park halinde bulunan UU 001 plakalı Mercedes marka araca yöneldiğini belirten polis, aracın her iki tarafını muhtemelen sert bir cisimle çizdiğini, mavi keçeli kalemle aracın üzerine yazılar yazdığını ifade etti. Polis, zanlının aracın ön ve arka plakasını da çaldığını kaydetti. Polis, söz konusu araçta yapılan incelemede toplam 154 bin TL tutarında hasar meydana geldiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Polis memuru; zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını belirterek, geçmişte de aynı şahsa yönelik suçlar işlediğini hatırlattı. Polis, zanlının 20 Ağustos 2025 tarihinde yine A.S.’ye karşı “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket” suçlarından dolayı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlandığını anımsattı. Polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ancak bir ay içerisinde aynı şahsa karşı suç işlediğini, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye değin cezaevinde beklemesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.



Ne olmuştu

Zanlı, T.G.K., A.S.’nin şikâyeti üzerine zanlı 13 Ağustos’ta “uygunsuz tavrı hareket” suçlamalarıyla tu-tuklanmış, kendisine dava okunduktan sonra serbest bırakılmıştı. Zanlı, serbest kaldıktan sonra bu kez A.S.’ye bir yıl önce WhatsApp üzerinden yaptığı mesajlaşmaları, Snapchat isimli sosyal medya uygu-lamasında birçok kez paylaşarak özel hayatın gizliliğini ihlal etmişti. Zanlı, ayrıca A.S.’yi WhatsApp üze-rinden birçok kez arayıp “Polisin arkasına sığınan korkak” şeklinde mesaj atarak Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket etmişti. Zanlı mahkemeye çıkarılmış, 20 Ağustos tarihinde teminata bağlan-mıştı.

