Yazık oldu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolu, Gönendere kavşağı yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik ka-zasında, Glody Malekera Bachibone (E-24) ve yolcu Lydia Binja (K-21) hayatını kaybetti, ikisi bebek olmak üzere altı kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre; kaza saat 14.45 sıralarında, Ercan istikametine doğru seyreden SC 470 plakalı araç sürücüsü Merve Avcı’nın (31) dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi ve karşı yönden gelen JG 463 plakalı araçla yüz yüze çarpışması sonu-cu meydana geldi. Kaza sonucu JG 463 plakalı aracın sürücü Glody Malekera Bachibone ve yolcu Lydia Binja olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından JG 463 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Zahabu Kitenge (K-22) Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde Bisoka Bachunge (K-22) Lefkoşa Dr. Burhan Nalban-toğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Aynı araçta yolcu olan Maroyı Christ Vie Bisoka (E-21) ise acil serviste gözlem altında tutuluyor.

Kazaya karışan SC 470 plakalı araç sürücüsü Merve Avcı, Acil Servis’te tedavi görürken, araçta yolcu olarak bulunan 1,5 yaşındaki ikizler Karla ve Karan Avcı, Çocuk Cerrahi Servisi’nde tedavi altında tutu-luyor.

Genç öğrencilerin ölümü üzüntü yarattı

Hayatını kaybeden iki gencin KKTC’de üniversite eğitimi gören yabancı uyruklu öğrenciler olduğu öğ-renildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren iki öğrencinin ölümü, eğitim camiasında ve arkadaş çevrelerinde büyük üzüntüye neden oldu. Talihsiz öğrencilerin cenazeleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane-si morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ülkelerine gönderileceği belirtildi.