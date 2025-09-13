Telefon kayıtları mercek altında

Hüseyin ÇİÇEK

Rüşvet aldığı iddiasıyla geçtiğimiz gün tutuklanan Gazimağusa Çalışma Dairesi kıdemli memuru İ.Ş. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ön izin çıkarmak için yaklaşık 600 bin TL ve 19 bin 500 TL değerinde 10 adet konser biletini rüşvet olarak aldığı ileri sürülen İ.Ş. hakkında ek süre talep edildi. Duruşmada zanlının telefonunda yapılan incelemede 2 kişiden de 60 bin TL rüşvet aldı-ğına dair ses kayıtları ele geçirildiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, telefon incelemeleri ve diğer delillerin detaylı araştırılmasının sürdüğü kaydedildi.

Mahkemeye olguları aktaran Polis Memuru Mehmet Gültekin Sancar, 31 Temmuz 2025 tarihinde Mali Şube’ye başvuran şikâyetçinin, zanlının görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanarak ül-keye getirmek istediği yabancı uyruklu şahıslara ret verip izin vermeyeceği veya zamanında izin vermeyeceği izlenimi yarattığını belirttiğini söyledi. Sancar, zanlının menfaat sağlamak amacıyla bu yetkisini kullanarak 7 bin Euro, 270 bin TL nakit para ve 10 konser bileti temin ettiğini aktar-dı. Polis, zanlının 9 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, su süre zarfında zanlının cep telefonunda yapılan incelemede, birden fazla telefon görüş-mesinin ses kayıtlarının bulunduğunu ve bu kayıtlarda zanlının iki ayrı müştekiden 60 bin TL rüşvet aldığına dair delillerin tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, tele-fon incelemesinin sürdüğünü ve mahkemeden ek süre talep ettiğini belirtti.

4 gün daha tutuklu

Zanlının avukatı Öner Şerifoğlu, mahkeme huzurunda müvekkilinin suçsuz olduğunu, polisin elinde zanlıyı suça bağlayacak hiçbir unsur bulunmadığını savundu. Avukat, tutukluluk süresine itiraz etmedi. Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, delillerin güvence altına alınması ve zanlının mahkemeye hazır bulundurulması gerekçesiyle İ.Ş.’nin 4 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.