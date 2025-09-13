16 kamera incelemede

Suna ERDEN

Bir şahsın 80 bin Euro alacağını tahsil etmek amacıyla 27 yaşındaki M.H.’yi Alsancak’ta misafir olduğu evden darp ettikten sonra kaçıran S.Z. (E-26) ile A.B. (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ellerini ve ağzını bağlayıp yüzünü örttükten sonra araca koyarak Kırıkkale köyüne götürdükleri M.H.’yi darp eden zanlılar hakkında 7 gün ek süre temin edildi.

Olaya karışan Pakistanlı 5 kişinin arandığı, soruşturma kapsamında toplam 16 kamera kaydının ince-leneceği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların kimlikleri henüz belirlenemeyen Pakistanlı 5 kişiyle birlikte alacak-verecek meselesi yüzünden 27 yaşındaki adamı, Alsancak’ta misafir olduğu ev-den darp ederek, kaçırdıklarını söyledi.

Polis, olayın 6 Eylül 2025 tarihinde saat 21.15 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, zanlıların bir şahsa 80 bin Euro borcu olduğu gerekçesiyle M.H.’yi darp ettiklerini, ellerini ve ağzını bağlayıp yüzünü örttükten sonra A.B’nin kullanımındaki araca zorla bindirdiklerini aktardı.

Polis memuru; M.H.’nin daha sonra Kırıkkale köyüne götürüldüğünü, burada da darp edilerek zorla alıkonulduğunu ifade etti.

Polis, şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların 8 Eylül 2025 tarihinde tespit edile-rek tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polisi bu süre içerisin-de meseleyle ilgili 16 kamera görüntüsü tespit ettiklerini, bu görüntülerden 4 tanesinin incelendiğini, 4 tanıktan ifade aldıklarını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler, incelenmesi gere-ken kamera görüntüleri ve aranan 5 şahıs olduğunu belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025, 09:59