İki ilçede denetim yapıldı

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi, ülke genelinde yürütülen kayıt dışı yaşam ve istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında Lefke ve İskele bölgelerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Kaymakamlıklar, polis teşkilatı ve mobil göç denetim ekiplerinin koordinasyonuyla yapılan uygulamalar, kamu düzeninin korunması ve ülke güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak eş zamanlı biçimde yürütüldü.



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Göç Yönetimi Merkezi ekipleri tarafından gerçekleştiri-len denetimlerde, bölgelerde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinleri, çalışma izinleri ve yasal statüleri detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimler sırasında kimlik ve belge kontrollerinin yanı sıra, şüpheli görülen adres ve iş yerlerinde de incelemeler yapıldı.



Açıklamada, kayıt dışı yaşam ve çalışma ile mücadelenin devlet politikası haline getirildiği, bu kapsam-da ülke genelinde düzenli aralıklarla denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı. Kayıt dışı istihdamın hem ekonomik düzeni bozduğu hem de toplumsal güvenliği tehdit ettiği ifade edilerek, denetimlerin sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp tüm ilçelerde kararlılıkla devam edeceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, kaçak yaşam ve yasa dışı çalışma faaliyetlerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, “Ülke güvenliği ve toplumsal düzen her şeyin üzerindedir. Denetimler, kamu huzurunun korunması, kayıt dışılığın önlenmesi ve yabancıların yasal zeminde yaşamalarını sağlamak amacıyla aralıksız sürdü-rülecektir.” ifadelerini kullandı.

