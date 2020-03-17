Suna ERDEN

Lefkoşa’da eşi için hazırladığı kahveye cinsel gücü artırıcı ilaç attığı gerekçesiyle tutuklanıp, teminat ile serbest bırakılan İbrahim Koska yine rahat durmadı.

Zanlı bu kez de gece yarısı eşinin evine bıçakla girip, zorla kaçırdıktan sonra tepelik bir alan götürüp tehdit etti. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlı 15 Mart 2020 tarihinde saat 02.30 sıralarında eşinin Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesindeki evine gece yarısı gizlice girdiğini söyledi. Polis, zanlının yatak odasında uyuyan eşinin sol bileğine bıçak dayayıp zorla evden çıkarıp, arabaya bindirdiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının eşini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bölgesinde tepelik bir alana götürüp, yine ekmek bıçağını sol el bileğine dayayarak "Senden boşanmak istemiyorum. Aynı evde yaşarız. Sen istediğin gibi yaşarsın, ne istiyorsan o olurum" dediğini aktardı. Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, evinde yapılan arama kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Polis, aranmakta olan bıçak, alınacak olan ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Rahat durmuyor

Zanlı Koska, 1 Mart 2020 tarihinde eşini darp ettiği ve içeceğine cinsel gücü artırıcı ilaç koyduğu gerekçesiyle tutuklanmış, 7 bin 500 TL nakit teminat ve iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile serbest kalmıştı.



