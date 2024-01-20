Güzel haber

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu arasında varılan anlaşma gereğince esnafa 150 milyon lira kredi sağlanacak.

Bu çerçevede firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin TL’lik kaynağın 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla uygulanacağı belirtildi.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı "TC-KKTC Ortak Komite 12. Dönem Toplantısı"nın ardından Bakan Amcaoğlu ile Bakan Bolat ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Bolat, Kıbrıs esnafına 2024 yılı içinde toplam 150 milyon TL’lik bir TESKOMB kredisi sağlayacaklarını açıklayarak, bu çerçevede firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin TL’lik kaynağın 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla sağlanacağını duyurdu.

Bolat, bugünden itibaren paketten yararlanılabileceğini belirtti.



Bir mutabakat zaptı, iki de protokol imzalandı

“Ortak Komite Mutabakat Zaptı” ve “Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü” ile “KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü”nün imzalandığını belirten Bolat, İşbirliği Protokolünün ekinde yer alan Eylem Planlarında çeşitli alanlarda iş birliğini içeren faaliyetlere yer verildiğini anlattı.

TC-KKTC Ortak Komite 12. Dönem Toplantısı’nın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC’nin sürdürülebilir kalkınması açısından çok verimli geçtiğine inanç belirten Bolat, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatırım hacmi artırılacak

Türkiye’nin ticaret hacminin 2023 yılında 2,5 milyar dolara ulaştığını bildirerek gelecek yıllarda bunu artırma hedeflerini ortaya koyan Bolat, “KKTC’nin bu ticaretten aldığı payı genişletmek de asıl amaçlarımızdan biridir. Bu kapsamda, KKTC’deki mevcut 360 milyon dolarlık yatırımımızı yeterli bulmuyor, yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“KKTC, bizim için herhangi bir ülke değildir” diyen konuk bakan Bolat, KKTC’nin ticaretine yönelik izolasyonların kaldırılması konusunda gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi, demokrasi, uluslararası ilişkiler ve diğer her alanda TC ile KKTC’nin birlikte yükseleceği bir dönem olacağını ifade eden Bolat, KKTC’nin 40 yıldır ayakta olduğunu, kişi başı gelir seviyesinde 14 bin 500 doları geçtiğini, 15’ten fazla üniversitesinde binlerce öğrencinin eğitim aldığını ve turizmde öne çıkan potansiyelini anlattı.

TC Ticaret Bakanı Bolat, 2024 yılı içinde toplam 150 milyon TL’lik bir TESKOMB finansman paketini Kıbrıs esnafına sağlayacaklarını da belirterek, bunun firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin TL’lik kaynağın 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla sağlanacağını açıkladı.

Liderleri, şehitleri ve şampiyon melekleri andı

Bakan Bolat, deprem felaketinde yitirilen “Şampiyon Melekleri” de andı. Bakan Bolat, “Bu genç canların kaybı, hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı” dedi. Bakan Bolat etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak büyük fedakarlıklar gösteren tüm mücahitleri ve bu uğurda hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve şükranla andı.

Bakan Bolat, ayrıca, "ömrünü Kıbrıs Türk halkına adayarak bağımsızlık yolunda büyük fedakarlıklar gösteren Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kıbrıs'ın unutulmaz lideri, merhum Rauf Denktaş'ı " da saygı ve minnetle yad etti.

Bakan Bolat, Kıbrıs Barış Harekâtında tarihî kararı alan, planlayan, uygulayan merhum Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ile kuvvet komutanlarını da saygı ve şükranla andığını söyledi.

Amcaoğlu: Önemli bir adım

Bakan Amcaoğlu da atılan imzaların, hem ülkenin geleceği hem de Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin daha fazla büyümesine olanak verdiğini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülkenin ihracatının, üretiminin, üretim modellerinin geliştirilmesiyle ilgili atılacak adımların tamamlanması konusunda uzun zamandır çalışıldığını ifade eden Amcaoğlu, yapılan anlaşmaların, ülkenin ihtiyacı olan başta finansman kaynaklarıyla birlikte altyapı yatırımlarının daha da büyük noktalara çekilmesi ve Türkiye vizyonuyla, KKTC’nin dünyaya kapılarının, tekrardan ihracat ve üretimle açılabilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Bu topraklarda var olma mücadelesine veren Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye Cumhuriyeti’nin önderliğinde çıktığı bu yolda başarıya ulaşacağına inanç belirten Amcaoğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Bolat ve ekibine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 09:46