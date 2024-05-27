Rakamlar mesaj veriyor

Suna ERDEN

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre; bu yılın ilk 3 ayında Kuzey Kıbrıs’a Ercan Havaalanı, Gazimağusa ve Girne limanlarından toplam 456 bin 353 yolcu geldi. Bunların 378 bin 698’i Türk vatandaşı, 77 bin 655’i ise yabancı uyruklu. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre Türk yolcuların sayısında yüzde 41,6 oranında, yabancılarda ise yüzde 10 oranında artış oldu.

Hava ve deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs’a gelen yabancılarda ilk sırayı 11 bin 102 ile İranlılar alıyor. Bunu 9 bin 434 ile Ruslar, 5 bin 813 ile Almanlar, 3 bin 870 ile İngilizler, 2 bin 676 ile Kazakistan, 2 bin 315 ile Pakistan, bin 39 ile Nijerya vatandaşları izliyor. Adaya gelen Nijeryalıların sayısında bir önceki yıla oranla 2 bin 145 ile Nijerya yüzde 51.6 oranında azalma olması dikkat çekiyor. İstatistiklere göre, 2023 yılının ilk 3 ayında adaya gelen Nijeryalı sayısı 2 bin 145 idi.

Otellere doluluk ortalaması ise yüzde 33,7 oldu. Bir önceki yıl doluluk oranı yüzde 27, 4 olarak kaydedilmişti. Bu durumda geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre, otellerdeki doluluk oranı yüzde 23 artış gösterdi.

Kara kapılarının önemi

Ocak, Şubat ve Mart aylarında kara sınır kapılarından kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısı 674 bin 69, yabancıların sayısı ise 402 bin 279 oldu. Toplamda bir milyon 76 bin kişi kuzeye geçmiş oldu.

Kuzeye geçen yabancılar arasında ilk sırayı 60 bin 746 ile Yunan vatandaşları alıyor. Bunu 45 bin 367 ile İngilizler, 38 bin 680 ile Romanya, 36 bin 730 ile Bulgar, 25 bin 870 ile Alman, 23 bin 813 ile Polonya vatandaşları izliyor.

Kara sınır kapılarında en yoğun araçlı geçişler Metehan ve Beyarmudu’ndan yapılıyor. Araçsız geçişlerde ise Lokmacı kapısı öne çıkıyor.