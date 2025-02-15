EMSCULPT ile vücudunuzu şekillendirin, yağ yakarken kaslarınızı güçlendirin

Menekşe Şenkara



Soğuk kış aylarında, sıcak ortamlarda oturup istediğimizi yiyip içerek vakit geçirmek pek çoğumuza cazip gelebilir. Soğuğa bağlı olarak vücudumuz, bu zamanlarda pek hareket etmek istemez. Sabah veya akşam yürüyüşlerini seven kişiler bile, akşam havanın erken kararmasından ya da sabah sıcak battaniyenin verdiği o hissi bırakıp kolaylıkla yataktan kalkamadığından yürüyüşlerini erteleyebilirler. Evet kış mevsimi enerjimizi azaltabilir, bu da bizi tembelliğe sürükler. ‘Kışın vücut şekillendirmek zor’ düşüncesi yaza hazırlık için bütün planlarımızı ilkbahara bırakıyor. Ancak bir bakmışız havalar aniden ısınmaya başlamış, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kendimizi sıkı diyetlerin ve yorucu egzersizlerin içinde buluvermişiz. Bu telaşa girmeden, kışın da kolaylıkla vücudunuzu şekillendirmek veya mevcut kaslarınızı korumak istemez misiniz? Hem de fazla efor harcamadan.



O zaman, son zamanlarda geliştirilmiş önemli uygulamalardan biri olan EMSCULPT ile sizi tanıştırayım. Hem kadınların hem de erkeklerin fit görünüme kavuşmasını sağlayan bu cihaz; sadece yağ yakmaya odaklanan pek çok farklı uygulamanın yerini aldı. Yağ yakarken kas yapmayı mümkün hale getiriyor. Kaslara yüksek yoğunluklu elektromanyetik darbeler göndererek kasların kasılmasına neden olur. Kaslar manuel mekik veya squat yaparken olduğu gibi sıkışır ve güçlenir. Öncelikli göbek bölgesine odaklı olan Emsculpt; bacak, iç bacak ve basen gibi bölgeler için de gözle görülür iyi sonuçlar verir. Günümüzde sadece yağ yakmaya odaklanmış cihazların çeşitliliği pazarda fazlasıyla mevcut. Emsculpt, bu sistemlerden ayrılmış ve kas odaklı bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Yalnızca vücutta biriken yağları yok etmek, iyi bir görünüme sahip olmak için yeterli değildir. Fit görünmek vücudunuzdaki kas miktarına bağlıdır, kas miktarının dengede olması iyi görünmenize neden olur. Emsculpt cihazı sisteminde, radyofrekans enerjisi bulunur. Bu üst düzey enerji, yağ yakımını gerçekleştirir. Bu sayede vücutta bulunan yağ dokusu %30 oranında azalırken kas kütlesi de %25 oranında artar. Düzenli spor yapanlar da bu teknolojiden faydalanabilirler. Spor yaptığınız halde kalçanızı daha sıkı, daha biçimli mi görmek istiyorsunuz? Veya iç bacaklarınız, karnınız bir türlü istediğiniz forma ulaşmadı mı? Emsculpt ile egzersiz rutininize destek sağlayabilir ve çok daha kolay sonuçlar elde edebilirsiniz.



Emsculpt; acısız ve rahat bir işlemdir. Cihazın yerleştirildiği bölgede öncelikle kontrollü bir sıcaklık hissedilir. Bu sıcaklıkla birlikte kasılmalar başlar ve kasılma derecesi, alışma sürecine bağlı olarak artırılır. İşlem güvenlidir, ciddi yan etkiler yaşanmaz. Yaygın olarak bildirilen etkilerden bazıları, tedavi edilen bölgede kas ağrısı ve hassasiyettir. Yoğun bir antrenmandan sonra bu hisleri hissedebilirsiniz, bu da Emsculpt’ın kasları çalıştırma ve güçlendirmedeki etkisini vurgular.