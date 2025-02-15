Ekşi Mayanın Büyüsü: Bread Table’da bir gün

Reha ARAR

Kıbrıs’ın huzurlu semtlerinden lapta’da, doğallığın ve emeğin buluştuğu bir nokta Bread Table. İlk adımınızı attığınızda sizi sıcak ve samimi bir atmosfer karşılıyor. Masalsı bir dokuya sahip bu mekan, ekmek kokusunun en doğal haliyle buluştuğu özel bir adres.

Bread Table, aslında bir anne yüreğinden doğmuş bir işletme. Çocukları için daha doğal, katkısız ve sağlıklı fermante ürünler üretmek isteyen bir girişimcinin hikayesi... Peynir, kefir, sirke, ekmek gibi temel besinlerin özünü araştırarak, hiçbir eğitim almadan, tamamen kendi reçetelerini geliştirmiş. İş öyle bir noktaya gelmiş ki, başta sadece ev halkı için yapılan bu özel ürünler, kısa sürede dışarıdan da talep görmeye başlamış ve Bread Table böylece doğmuş.

Mekanın merkezinde ekşi mayalı ekmekler var. Adını da buradan alıyor: Ekmek Masası. Burada üretilen her ekmek, sadece un, su ve mayadan oluşuyor. Katkı maddesi yok, koruyucu yok, doğallıktan ödün veren hiçbir şey yok. Üstelik mayasını da kendi üretiyor. Mayanın fermantasyon sürecine göre oda sıcaklığı ayarlanıyor, ancak işin sırrı burada da bitmiyor. Hamurlar özel delikli sepetlerde, 16-17 saat boyunca sabit ısıda bekletiliyor. Özel bir dolapta fermente edilerek, ekmekler olması gereken kıvama ulaşıyor. Sonuç mu? O nefis, hafif ekşi kokusu ve her lokmada kendini hissettiren gerçek bir doğallık...

Elbette, Bread Table sadece ekmekten ibaret değil. Mekanın aperatif bölümü de en az ekmekleri kadar ilgi görüyor. Özellikle dere otlu poğaça, hem yumuşacık dokusu hem de mis gibi kokusuyla adeta iştah kabartıyor. Havuçlu kek, mekanın en çok tercih edilen lezzeti ve ilk lokmada neden bu kadar sevildiğini anlamak hiç zor değil. Yumuşacık, hafif nemli dokusu ve baharat dengesi tam kararında. Elmalı kurabiye, klasik lezzetleri sevenler için birebir. Hafif tarçın kokusu, içindeki elma dolgusu ve kıvamıyla hem nostaljik hem de nefis bir tat.

Kıbrıs’a özgü bir lezzet olan Pilavuna, burada bambaşka bir yorumla oluşmuş. Taze çörek otları ve içine eklenen özel dolgu sayesinde her lokmada adeta Kıbrıs’ın mutfak tarihine kısa bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Geleneksel lezzetlerin modern dokunuşlarla buluştuğu bir diğer tat ise poğaça tarzı su böreği. Kat kat açılmış ince hamurlar, içerisindeki bol peynirli harç ve nar gibi kızarmış üst tabakasıyla göz dolduruyor.

Tatlı bölümünde ise tarçınlı çörek, brownie, muffin ve orman meyveli tatlılar gibi çeşitli seçenekler mevcut. Hepsi tamamen el yapımı, her biri doğal ve katkısız. burası tutkuyla yapılan işin, hobi olarak başlayan bir maceranın lezzete dönüştüğü bir yer.

Bread Table’a geldiğinizde sadece bir şeyler yiyip içmekle kalmıyorsunuz; buradaki doğallığı, emeği ve lezzeti tam anlamıyla yaşıyorsunuz. Eğer Kıbrıs’ta yolunuz düşerse, buraya uğrayıp o ekşi mayalı ekmeğin kokusunu içinize çekmeden geçmeyin derim...

Editör: Dilara DEMİR