Duyarlılık istendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi, Su Ürünleri Şubesi, amatör (sportif) ve/veya mesleki olarak su ürünleri avcılığı yapan kişileri yakın dönemdeki av yasakları hakkında bilgilendirdi.

Açıklamada, balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemlerinde avlanılmasının yeni nesillerin ortaya çıkmasını engellediği hatırlatılarak, “Av yasakları, türlerin çoğalmasına ve stokların kendini yenilemesine olanak sağlar. Bazı türler ekosistemin dengede olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle av yasakları farklı türlerin varlığını korumasına yardımcı olur.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” kapsamında avlanılması yasak türler ve tarihleri şöyle kaydedildi: “Mavi yüzgeçli orkinos balığı 1 Kasım- 15 Mayıs; kılıç balığı 1 Ekim – 30 Kasım ve 1 Ocak – 31 Mart; orfoz ve lagos 15 Mayıs – 15 Temmuz ve ahtapot 1 Şubat – 1 Mart.”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ahtapotların gece veya gündüz kıyılardan kanca veya elle toplanmasının yasak olduğu da vurgulandı.

Av yasakları uzun vadede çok önemli

Yasak dönemler sayesinde balıkların büyüyüp gelişebildiği ve besin kalitelerinin artığı da belirtilen açıklamada, av yasaklarının kısa vadede balıkçıları ekonomik zarara uğratıyor gibi gözükse de uzun vadede balıkçılığın ekonomik sürdürülebilirliği ve ekosistem sağlığı açısından çok önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, belirtilen türlerin avlanması, güvertede bulundurulması, başka bir gemiye aktarılması, sevkiyatı, karaya çıkarılması, satılması, satış amacıyla teşhir edilmesi veya satışa sunulmasının yasak olduğu bildirilerek, söz konusu yasaklara uyulmaması halinde, Su Ürünleri Yasası 32 (A), 10 (A)’da belirtilen bir asgari ücret karşılığı idari ceza uygulanacağı açıklandı.

