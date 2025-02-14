Acayip bir durum

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’a ziyaretçi izniyle giriş yaptıktan sonra Avunduk Süt Ürünleri Şirketinin Meriç köyünde asfaltlama çalışmasında 2 gün çalışarak 8 bin Euro alan İrlandalı 45 yaşındaki James Flyanne, muhaceret yasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının 10 Şubat 2025 tarihinde ülkeye ziyaretçi izni ile giriş yaptığını, 11-12 Şubat tarihlerinde Meriç Köyünde faaliyet gösteren Avunduk Süt Ürünleri Şirketinin önündeki yolda asfalt döküm çalışması yaparak, 8 bin Euro aldığını söyledi.

Polis, şikayetin 12 Şubat’ta yapıldığını, zanlının 13 Şubat’ta muhaceret yasasına aykırı hareket suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının ziyaretçi izni ile ülkede bulunduğunu, iş yapma izni olmadığını belirlediklerini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının güneyde yaşadığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirten polis, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi uygun bularak, onayladı.

Patron işi beğenmemiş

İrlandalı şahsı kuzeydeki yol yapım işine kimin davet ettiği, ona ne tür görevler verildiği, asfalt işini hangi firmanın yürüttüğü bilinmiyor. Avunduk şirketi yetkilisince polise yapılan şikayette, İrlandalı şahsın 8 bin Euro’yu hak eden iş yapmadığı, ayrıca işin kaliteli olmadığı iddia edildi.

Ancak yol yapımında kullanılan araç-gerecin ve diğer malzemelerin kimin tarafından temin edildiği aydınlanmadı.

Polisin, olayla ilgili ‘tek taraflı’ şikayet üzerine hareket ettiği, diğer boyutlarının araştırılmadığı belirtilirken, ilgili şirket yetkilisi tarafından da herhangi bir açıklama yapılmadı.