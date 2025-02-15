‘Endişe edecek bir durum yok’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ta 80 kişiden oluştuğu yönünde bilgiler bulunan ve tutuklanan iki kişinin ifadeleriyle ortaya çıkan “örgüt yapılanmasına” dair açıklamada bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında devletin güvenliği konusunda endişelenecek bir neden olmadığını ifade eden Hristodulidis, bazı tutuklamalar yapıldığını ve daha fazla tutuklama yapılması için bekleyen tutuklama emirleri bulunduğunu ifade etti.

Edindiği bilgilere göre devletin güvenliği konusunda endişelenecek bir neden olmadığını yineleyen Hristodulidis, daha fazla bir şey söylemek istemediğini, bununla birlikte ilk bakışta bazı kişilerin zor durumdaki vatandaşları sömürdüğünün görüldüğünü belirtti.

Konuyla ilgili araştırmanın tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Hristodulidis, polisin açıklama yapacağını ekledi.

Askeri üniformalarla eylem

Öte yandan Fileleftheros gazetesinde, 80 kişilik örgütle alakalı başka bir habere yer verildi.

Rum polisinin elindeki bilgilere göre 2023 yılının ekim ayında onlarca kişinin tehditkâr bir ruh haliyle Limasol Kaza Mahkemesi'ne gittiğini yazan gazete, mahkemede söz konusu grubun üyesi olduğundan söz edilen bir kadınla ilgili yargı sürecinin başlamasının söz konusu olduğunu kaydetti.

Polisin elindeki resmi raporlara göre askeri kıyafet giyen 30-40 civarında kişinin mahkemeye giderek ortalığı karıştırdığını ve meydan okurcasına yüksek sesle Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, kurumlarını ve mahkemelerini tanımadıklarını bağırdıklarını yazan gazete, bunun sonucunda mahkeme sürecinin bir gün sonraya ertelendiğini belirtti.

2 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmesi gereken yargı sürecinin söz konusu olayın ardından bir gün sonraya ertelendiğini kaydeden gazete, bütün bunların Limasol Polis Müdürlüğü'nün 5 Aralık 2024 tarihinde Rum Polisi Genel Müdürlüğüne gönderdiği resmi mektupta yer aldığını belirtti.

Dolayısıyla söz konusu kişilerin faaliyetlerinin 2023 yılından bu yana hissedilmeye başladığını kaydeden gazete, söz konusu örgütün Rekabeti Koruma Komitesi yanı sıra Kıbrıs (Rum) Bankalar Birliği mensuplarına da tehdit mektupları gönderdiğini ve durumun polise bildirildiğini ekledi.